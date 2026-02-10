“Illazioni e slogan”, Mirisola affonda sulla polemica sollevata da Petitto: “Non è opposizione, è dilettantismo”

Nel dibattito politico in corso sui concorsi pubblici del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, dopo le prese di posizione diffuse sui social e riprese da alcune testate online dalla consigliera Annalisa Petitto, interviene con una replica articolata e senza mediazioni l’assessore comunale Marcello Mirisola, chiamato direttamente in causa da accuse relative a presunti conflitti di interesse. Di seguito, la sua precisazione integrale.



La consigliera Petitto, prima di continuare a pontificare e a sentirsi investita di un ruolo politico che evidentemente non è in grado di sostenere, farebbe bene a fermarsi e a studiare. Perché chi pretende di guidare un gruppo politico e di impartire lezioni di amministrazione pubblica non può permettersi una tale superficialità, né tantomeno una così evidente illogicità.

È francamente imbarazzante assistere, da parte di una consigliera comunale, a una sequela di affermazioni false e facilmente smentibili sui temi più elementari della gestione amministrativa. Il reiterato richiamo a un mio presunto conflitto di interessi non è solo infondato: è la dimostrazione plastica di una grave incompetenza.

Mio padre non è il responsabile dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, come lei continua ostinatamente a sostenere, ma il direttore di unità territoriale, il cui compito è soltanto quello di controllare che vengano rispettati gli obblighi contrattuali del servizio e di gestire i dipendenti.

La differenza non è marginale: è sostanziale, giuridica e facilmente verificabile. Un dato fondamentale che una consigliera attenta dovrebbe conoscere prima di parlare.

Ancora più surreale è il tentativo di collegare questo presunto conflitto alle mie deleghe assessoriali, che riguardano totalmente altri ambiti rispetto ai rifiuti. Qui non siamo più nel campo della polemica politica, ma in quello dell’inconsistenza logica. O la consigliera, dopo quasi due anni di consiliatura, ignora ancora quali siano le deleghe attribuite ai singoli assessori, circostanza preoccupante e gravissima soprattutto per chi si proclama “politica”, oppure sceglie deliberatamente di mistificare la realtà e confondere le carte, costruendo narrazioni false pur di spostare l’attenzione da questioni che la riguardano molto più da vicino.

In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: una totale assenza di credibilità.

Preciso inoltre che a una consigliera di lungo corso come la Petitto non può sfuggire che l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti non è gestito dal Comune di Caltanissetta, bensì dalla SRR Nord, che peraltro opera attraverso l’organismo dell’UREGA.

La politica non è fatta di illazioni, slogan e attacchi strumentali, ma di studio, coerenza e rispetto dei fatti. Continuare a urlare allo scandalo senza conoscere ruoli, competenze e deleghe non è opposizione: è solo dilettantismo politico.