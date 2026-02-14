Igiene urbana, un unico gestore per San Cataldo e Caltanissetta. Il sindaco Comparato: “La proposta è stata presentata in sede SRR e condivisa da tutti”

La Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (SRR) Caltanissetta Provincia Nord ha approvato all’unanimità, nella riunione del 19/11/2025, la proposta di affidare il servizio di igiene urbana dei Comuni di San Cataldo e Caltanissetta a un unico gestore. La delibera apre la fase operativa che porterà alla pubblicazione del bando di gara. A marzo scadrà l’attuale contratto. Come gli altri Comuni della parte nord della provincia, anche San Cataldo e Caltanissetta dovranno individuare un nuovo soggetto cui affidare il servizio. <<La proposta è stata presentata in sede SRR e condivisa da tutti>>, ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato. <<L’obiettivo è individuare un unico operatore, capace di garantire regole e modalità uniformi, riducendo le difformità organizzative che in passato hanno generato disorientamento tra i cittadini, in particolare nelle aree limitrofe>>. La scelta nasce dall’esigenza di superare le criticità riscontrate nelle zone di confine, dove la presenza di gestori diversi ha prodotto sovrapposizioni e inefficienze. <<Da anni lavoriamo con i Comuni della parte nord della provincia per arrivare a una gestione condivisa che consenta di ottimizzare i costi>>, ha aggiunto Comparato. Il primo cittadino ha evidenziato come i territori dei due Comuni presentino ambiti contigui che hanno creato problemi organizzativi. <<Numerosi residenti di San Cataldo vivono in aree amministrativamente ricadenti nel Comune di Caltanissetta. In questi anni si è assistito all’alternarsi degli operatori in base alla competenza territoriale: strade curate da un gestore su un lato e dall’altro operatore sul lato opposto, come ad esempio contrada Babbaurra, o contrada Decano, o via Vittime del nazismo>>. Il sindaco ha inoltre ricordato che, a fronte delle contestazioni ricevute, negli anni sono state applicate sanzioni al gestore in carica. <<Abbiamo lavorato per migliorare il servizio e contenerne i costi, intervenendo con sanzioni quando non venivano rispettati gli obblighi contrattuali>>, ha affermato. Per i cittadini il cambiamento dovrebbe tradursi in un unico riferimento gestionale, procedure omogenee e maggiore continuità operativa. L’affidamento a un solo soggetto consentirà una programmazione più efficiente, possibili economie di scala e una gestione più razionale delle risorse pubbliche. Sarà inoltre possibile condividere infrastrutture, progettarne di nuove in modo coordinato e pianificare gli interventi sull’intero territorio interessato. <<Con questa decisione poniamo le basi per un servizio più chiaro e ordinato>>, ha concluso Comparato. <<Un unico gestore significa eliminare sovrapposizioni e rafforzare il coordinamento nell’interesse della comunità>>. Gli uffici della SRR stanno predisponendo gli atti necessari alla pubblicazione del bando. Gli effetti per l’utenza si concretizzeranno con l’aggiudicazione e l’avvio operativo del nuovo affidamento.