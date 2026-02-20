Gasparri (FI) “sostiene” il procuratore di Caltanissetta: “No ad intercettazioni infinite”

“Nel corso delle audizioni del procuratore di Caltanissetta, De Luca, in Commissione Antimafia – l’ultima si è svolta la settimana scorsa – sono state mosse accuse gravissime nei confronti di alcuni suoi colleghi, tra cui Pignatone, in merito a presunti errori e comportamenti che non sarebbero mai stati censurati. De Luca ha inoltre affermato in Commissione che Pignatone non sarebbe mai stato sanzionato dopo aver acquistato immobili da soggetti mafiosi. Martedì la Commissione Antimafia voterà la relazione del Presidente sul caso che coinvolge la Procura Antimafia e De Raho. La seduta sarà pubblica e si procederà a una votazione. Purtroppo, emergono vicende sconcertanti. Per quanto riguarda infine le intercettazioni, la durata prevista di 45 giorni può essere rinnovata all’infinito”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo a ‘Restart’ su Rai3.