“Futuro Nazionale”, Vassallo: “Per You Trend centrodestra al 47%, con Vannacci al 51%”

Il sondaggio You Trend (che accredita VANNACCI al 4,2%) “viene interpretato in modo ‘bizzarro’ come un segnale di allarme per il centrodestra. In realtà, se si prendono per buoni i dati che riporta, dice il contrario”. Lo dice all’Adnkronos Salvatore Vassallo, professore di Scienze politiche all’università di Bologna e direttore dell’Istituto Cattaneo precisando che sebbene si tratti al momento ancora di “dati aleatori”, “la cosa più grossa che emerge dal sondaggio è che il centrodestra si accredita al 51%”.

“E sarebbe quindi falsa la teoria di un VANNACCI che mette in difficoltà il centrodestra”. Vassallo spiega: “Dal 2022, in quasi tutti i sondaggi, la somma dei 4 partiti del centrodestra è inferiore alla somma dei 6 partiti del campo ‘larghissimo’ (che però sono risultati difficili da sommare in elezioni reali intorno a candidati comuni).

Nel sondaggio di cui si discute, il centrodestra starebbe al 47 per cento, senza VANNACCI e con VANNACCI oltre il 51. Il campo larghissimo è al 46,2%. Non dico che si devono prendere per buoni questi dati, ma che se le cose stessero così, non si dovrebbe parlare di un segnale di allarme ma del contrario”.