Futuro Nazionale, Vannacci: “Ci danno al 4%, caspita!”

Mar, 24/02/2026 - 16:58

– Futuro Nazionale è dato dai sondaggi “alla soglia del 4%”, un risultato che “rincuora”. Lo sottolinea il fondatore del partito, Roberto Vannacci, a Bruxelles nella conferenza stampa di presentazione del suo ingresso nel gruppo Esn.

“Le percentuali – risponde Vannacci – mi interessano fino a un certo punto. Non ne faccio una questione di riuscita o di fallimento, ma in qualche modo sono rincuorato: un partito che ancora deve esistere, che deve ancora tenere la sua assemblea costituente, che è dato alla soglia del 4%…caspita! Ditemi un’altra realtà in cui ciò sia avvenuto”.

Vannacci ha spiegato che l’assemblea costituente del suo partito si terrà “presumibilmente” a fine primavera. Per il copresidente dell’Esn René Aust, “anche quando Alternative fuer Deutschland venne fondata si parlava di avventura e oggi è il partito più forte in Germania. Gli auguro tanto successo per questa avventura”. 

