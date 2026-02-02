Futsal, serie C1: la PGS Vigor espugna Cefalù e ritrova la vittoria, successo sofferto

Tre punti in trasferta di platino quelli raccolti dalla PGS Vigor San Cataldo che si è imposta a Cefalù, per 4 a 3 nella terza giornata del campionato di serie C1. Sancataldesi che tornano a sorridere al PalaTricoli dopo una gara di sofferenza, carattere e cuore.
Ancora out Niccoli e Lunetta, con Martorana squalificato, i sancataldesi scendono in campo con Alessi tra i pali, Capitan ‘senior’ Alessi, Macaluso, Toscano e Carrubba. Avvio super della Vigor: nei primi 10 minuti. Dopo un’occasione sprecata da Agnello–Alessi jr, arriva il vantaggio con Scalzo, bravo a crederci su un rimpallo, per poi essere freddo sotto porta. Il raddoppio porta la firma di Carrubba, servito da Alessi jr (2° gol consecutivo per il giovane sancataldese). Poi il calo: sesto fallo, due tiri liberi per il Cefalù (uno sul palo, uno in rete). I padroni di casa spingono, la Vigor soffre… ma resiste
Nel secondo tempo copione simile: partenza forte e gol di Alessi jr, bravissimo ad andare in pressione e segnare a porta vuota. Il Cefalù accorcia subito, ma ci pensa capitan Alessi con un filtrante delizioso per il “piccolo”, che firma il suo 23esimo gol stagionale.
Sembra finita, ma tornano gli errori: sesti fallo e tiro libero… parato da Mauro Alessi, MVP assoluto. Nel finale il Cefalù tenta il tutto per tutto col il quinto uomo, la Vigor soffre ma porta a casa una vittoria pesantissima.
Sofferenza ma tre punti che mancavano da dicembre, che muovono la classifica e riportano entusiasmo