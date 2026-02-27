Frana, Schifani a Niscemi per la consegna dei lavori della via di fuga

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sarà sabato 28 febbraio a Niscemi. Alle 10.30 è prevista la consegna dei lavori di ripavimentazione stradale della Regia trazzera Niscemi – S. Michele di Ganzaria, appaltati in somma urgenza attraverso gli uffici del Genio civile di Caltanissetta.

L’arteria riveste un’importanza strategica, in quanto rappresenta una essenziale via di fuga dal centro abitato.

A seguire, il presidente si trasferirà al municipio per la consegna delle chiavi degli appartamenti degli Iacp, ristrutturati in tempi brevissimi, e messi a disposizione dell’amministrazione comunale. Schifani sarà accompagnato dal dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina e dal responsabile del coordinamento delle attività per l’emergenza, Duilio Alongi.

