Forza Italia Giovani, Matteo Randazzo confermato vice segretario regionale. Grasso: “Una scelta di continuità e fiducia nei giovani”

Messina – Ufficializzata oggi la conferma di Matteo Randazzo nel ruolo di vice segretario regionale di Forza Italia Giovani.

“La riconferma di Matteo Randazzo rappresenta un segnale importante di continuità e crescita per il nostro Partito – dichiara l’on. Bernardette Grasso, deputata regionale di Forza Italia e coordinatrice del Partito per la provincia di Messina. È la dimostrazione concreta della volontà di investire nei giovani, affidando loro responsabilità e spazi di leadership”.

“Ho sempre sostenuto che il futuro della nostra terra passi da ragazze e ragazzi preparati e motivati – continua la Coordinatrice provinciale. In questi anni, insieme al gruppo di Forza Italia Giovani della provincia di Messina, Matteo ha lavorato con impegno e spirito di collaborazione per il bene del territorio. Sono certa che saprà continuare a portare avanti con determinazione le istanze delle nuove generazioni”.

“Se iniziare è semplice, continuare è la vera sfida – afferma Matteo Randazzo. Ringrazio il Partito poiché ricevere nuovamente la fiducia dopo tre anni di intenso lavoro è motivo di orgoglio e responsabilità. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere i giovani protagonisti della politica territoriale e offrire un contributo generazionale concreto alla nostra Sicilia”.