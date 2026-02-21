Fondazione Bellisario Sicilia, Schifani: «Scelta che premia competenza di Iolanda Riolo»

Il presidente della Regione, Renato Schifani, esprime compiacimento per la nomina di Iolanda Riolo quale referente della delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario. «Si tratta – dice – di una scelta che valorizza competenza, esperienza imprenditoriale e capacità di visione, qualità da me già riconosciute con la sua individuazione alla presidenza di Irfis. Sono certo che, anche in questo nuovo incarico, saprà contribuire concretamente alla promozione della leadership femminile e allo sviluppo economico e sociale della nostra regione».