Dl bollette, Meloni: “Oltre 5 mld risparmi per famiglie e imprese”

“Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall’inizio e cioè ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. È un decreto che avrà un impatto rilevante e che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell’ordine di oltre cinque miliardi di euro”.

Lo ha annunciato in un video la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Interveniamo ancora sul bonus sociale che in questi anni abbiamo di volta in volta potenziato, che oggi raggiunge 2 milioni e 700 mila famiglie vulnerabili. A loro viene garantito uno sconto ulteriore sulla bolletta elettrica di 115 euro l’anno che si aggiunge a quello di 200 euro che avevamo già previsto portando il sostegno totale a 315 euro”, ha aggiunto.

“Abbiamo previsto un riconoscimento in termini di visibilità alle aziende energetiche che decidono di ridurre la bolletta con uno sconto volontario di almeno 60 euro all’anno per le famiglie con un’Isee di 25mila euro e che non accedono al bonus sociale”, ha sottolineato.