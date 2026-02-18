Dissesto idrogeologico, in gara lavori da due milioni di euro per consolidare il centro abitato di Mandanici nel Messinese

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene a Mandanici, in provincia di Messina, per mettere in sicurezza contrada Spafaro-San Giorgio. Si tratta di lavori di completamento che contribuiranno a mitigare i livelli di pericolosità in un versante particolarmente vulnerabile e che ha la più alta classificazione di rischio a causa di una serie progressiva di smottamenti del terreno.

Gli uffici, diretti da Sergio Tumminello, hanno pubblicato il bando di gara, dell’importo di due milioni di euro con una scadenza per la presentazione delle offerte che è stata fissata al prossimo 24 marzo.

Può quindi partire l’iter che porterà a un consolidamento del sito che presenta diverse criticità. La zona a monte si caratterizza, infatti, per le sue notevoli pendenze e per l’assenza di vegetazione e questo ne ha accentuato il fenomeno erosivo superficiale. Diverse le frane che si sono registrate nel tempo e che hanno causato danni anche alle strade, con lesioni ancora ben visibili in particolar modo nelle vie Roma e San Giorgio. Ad aggravare la situazione, il rotolamento di pietre che si staccano dal costone, con grave pericolo per l’utenza della circonvallazione SS. Salvatore-Pantano che si sviluppa a valle.

Tra le soluzioni tecniche previste dal progetto c’è anche la realizzazione di una paratia, della profondità di dodici metri e armata con travi in acciaio posta a fianco dei fabbricati e collegata in testa da un cordolo in cemento armato. Si procederà, inoltre, con la costruzione di due tratti di muro su pali e con opere di protezione della parete rocciosa mediante la posa di ancoraggi in acciaio e di una rete metallica a doppia torsione, oltre alla totale sigillatura delle lesioni e delle cavità presenti.