Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

21/02/2026

(Adnkronos) – L'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato nominato professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla Difesa del King's College di Londra. Ad annunciarlo su Linkedin è lo stesso Rappresentante Speciale dell'Ue per il Golfo, Luigi Di Maio. "Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche", sottolinea Di Maio nel post. 
