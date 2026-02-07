Democrazia Cristiana a Palermo: “Fiducia nel sindaco Lagalla, pieno sostegno per le Amministrative del 2027”

PALERMO – Le prossime elezioni amministrative in alcuni Comuni dellaprovincia di Palermo e il percorso politico che la DC intende continuaresono stati al centro della riunione che si è svolta, nel tardopomeriggio di ieri, presso la segreteria regionale del partito. All’incontro erano presenti i commissari regionali Totò Cascio e Carmelo Sgroi, il presidente del partito Laura Abbadessa, gli onorevoli Nunzia Albano e Carmelo Pace, l’assessore comunale Giuliano Forzinetti, il capogruppo al Comune di Palermo Salvatore Imperiale, la consiglieracomunale Giovanna Rappa e il segretario provinciale Santi Bellomare,numerosi dirigenti e rappresentanti del partito nel territorio. Nel corso della riunione è stata ribadita con chiarezza la volontà delpartito di proseguire con determinazione il proprio percorso politico,senza farsi condizionare dalle recenti vicende che hanno animato ildibattito pubblico. Particolare attenzione è stata rivolta alle prossimeelezioni amministrative, per le quali il partito è già al lavoro conspirito unitario e progettuale come dichiarato dal segretarioprovinciale Santi Bellomare. In ambito comunale il partito ha confermato con forza la piena fiducia eil convinto sostegno al Sindaco Roberto Lagalla, esprimendoapprezzamento per il rispetto istituzionale dimostrato nei confrontidella Democrazia Cristiana e dei suoi esponenti locali. La DC di Palermoribadisce il proprio leale sostegno all’attuale amministrazione edichiara, sin d’ora, che sosterrà convintamente anche per le elezioniamministrative del 2027 la candidatura del Sindaco Lagalla, confermandoimpegno politico, coerenza e lealtà per questa e per la prossimasindacatura.Il partito continuerà a operare con serietà, concretezza e spiritocostruttivo, mettendo al centro lo sviluppo di Palermo, la crescitaeconomica e il rafforzamento dei servizi ai cittadini, con l’obiettivodi garantire stabilità amministrativa e una visione chiara per il futuro della città.