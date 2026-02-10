Dati Eurostat positivi. Meloni: “Cresce potere d’acquisto degli itaiani”

“Dopo l’Istat, anche l’Eurostat certifica una serie di dati positivi sul POTERE d’acquisto degli italiani”, scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolineando come nel terzo trimestre del 2025, il POTERE d’acquisto pro capite sia cresciuto “dell’1,7%, circa il triplo del risultato di Spagna e Germania”, mentre in Francia “è addirittura diminuito”.

“Nel periodo compreso tra il IV trimestre 2024 e il III trimestre 2025”, osserva la premier, “la crescita è stata del 3,5%, a fronte dello 0,9% della Spagna, dello 0,3% della Germania e del -0,4% della Francia. Si tratta degli aumenti più elevati tra i Paesi dell’Unione Europea. Dall’insediamento del Governo al terzo trimestre 2025, il POTERE d’acquisto per abitante ha fatto registrare un +7,5%, più che compensando l’alta inflazione del biennio 2022/2023. Rispetto al periodo pre-Covid, la crescita è stata del 7,7%”. “Sono dati – rivendica Meloni – che ci rendono orgogliosi, che smentiscono molte narrazioni e che ci spingono a proseguire su questa strada, con la consapevolezza che c’è ancora molto da fare”, conclude.