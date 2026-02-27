Croce Rossa e Ministero dell’Istruzione firmano protocollo per promuovere la cultura del volontariato e sviluppare cittadinanza attiva

Promuovere una cultura del volontariato, in ambito scolastico e sociale, lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva, con particolare attenzione alla diffusione dei valori della solidarietà e della collaborazione, al fine di stimolare un impegno diretto dei giovani nella comunità per la costruzione di una società più solidale e responsabile e, al contempo, sviluppare competenze utili a orientare il proprio percorso di vita e accedere al mondo del lavoro.

È l’obiettivo del Protocollo di intesa che il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno siglato.

“Un importante passo in avanti per sensibilizzare i giovani a essere portatori di valori sani e a contribuire allo sviluppo di una società sostenibile. È un onore poter investire nell’educazione dei giovani, per il loro presente prima che per il futuro”, ha dichiarato il Presidente della CRI, Rosario Valastro.

“Questo Protocollo rappresenta un passo importante per educare i nostri giovani alla cultura del volontariato e alla responsabilità verso gli altri. Vogliamo promuovere tra le studentesse e gli studenti il valore dell’impegno concreto per la comunità, l’educazione alla salute, la diffusione di corretti stili di vita e l’acquisizione di competenze di primo soccorso, strumenti essenziali per rafforzare il senso civico e la solidarietà”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.