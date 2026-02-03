Credito al consumo, pagate tutte le domande del 2025. Schifani: «Erogati 10 milioni, dalla Regione risposta concreta alle famiglie»

«Abbiamo voluto dare una risposta concreta alle famiglie siciliane – commenta il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – in un momento in cui il costo della vita pesa sempre di più sui bilanci domestici. I numeri dimostrano che la scelta è stata giusta: oltre 3.500 pratiche finanziate e circa 10 milioni di euro erogati in un solo anno. Ringrazio Irfis per l’efficienza e la rapidità dimostrate. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, rafforzando strumenti che sostengano il potere d’acquisto e accompagnino i cittadini nelle spese più importanti destinate a migliorare la loro qualità della vita. Per questo, i contributi saranno riproposti anche nel 2026».

La misura, avviata il 15 maggio scorso, è rivolta a quanti hanno un Isee inferiore a 30 mila euro e copre fino al 70% degli interessi. È accessibile a quanti sottoscrivono un finanziamento per l’acquisto di beni durevoli come, ad esempio, auto fino a 1600 cc di cilindrata o ibride di potenza massima fino a 35 KW, motocicli da 250 cc, mobili per l’arredo casa, elettrodomestici, dispositivi medici e pannelli fotovoltaici.

La presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto che «conferma l’impegno dell’istituto nella gestione efficiente delle misure regionali di sostegno, garantendo tempi certi, rapidità operativa e un supporto concreto alle famiglie siciliane».