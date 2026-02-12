Consiglio Comunale di San Cataldo: interrogazioni su metanizzazione, costi energetici scuole e edifici pubblici, TARI e videosorveglianza

Il Consiglio Comunale di San Cataldo è convocato in seduta ordinaria per martedì 17 febbraio 2026, alle ore 16:00, presso l’Aula consiliare “Senatore Giuseppe Alessi” (primo piano del Palazzo Comunale).
La riunione tratterà i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1) Interrogazione consiliare (Prot.n. 2756/02.02.2026) del consigliere comunale Giampiero Modaffari (Gruppo “Riprendiamoci la Città”) sulla “Perdurante inerzia nella metanizzazione dei quartieri “Bigini” e Contrada “Raffondo Decano”.
2) Interrogazione consiliare (Prot.n. 2789/02.02.2026) dei consiglieri comunali Mario Lupica, Chiara M. Fulco e Massimo M. Emma “Le Spighe” per “Conoscere l’andamento dei costi energetici delle scuole e degli edifici comunali nell’ultimo triennio”.
3) Interrogazione consiliare (Prot.n. 2791/02.02.2026) sul “Mantenimento degli impegni assunti da Soget per gli avvisi di accertamento Tari 2019-2024, firmata dai consiglieri comunali: Mario Lupica, Chiara M. Fulco, Massimo M. Emma (Le Spighe). Francesca Cammarata e Marco C. Imera (Partito Democratico). Rosario Sorce (Forza Italia). Bartolo Mangione Movimento Civico “Tre Colombe”. Ilenia Cordaro (Scruscio). Vincenzo Naro (Tradizione e Futuro). Rosario Aprile (Vassallo Sindaco di San Cataldo.
4) Interrogazione consiliare (Prot.n. 2796/02.02.2026) del consigliere comunale Bartolo Mangione (Movimento Civico “Tre Colombe”) “Sul sistema di videosorveglianza cittadino”.