Consegnate dal presidente Scaccianoce al Ministro Musumeci le 10 priorità per rafforzare le politiche di prevenzione

Cresce l’attenzione nazionale sulla gestione del rischio e la tutela del patrimonio ambientale e civile. Il presidente dell’Assemblea degli Ordini degli Ingegneri di Italia Mauro Scaccianoce ha incontrato il ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, alla presenza del vice presidente del CNI Elio Masciovecchio, dei componenti del comitato di presidenza Giovanni Basilisco ed Eleonora della Corte e del presidente di Caserta Carlo Raucci, con il quale ha condiviso un articolato Piano di interventi volto a migliorare e rafforzare le politiche di prevenzione del rischio sul territorio italiano.

Ed è qui che entra in gioco il ruolo dell’ingegnere, fondamentale nella tutela della vita umana e nella salvaguardia del patrimonio edilizio e territoriale del Paese. In un contesto, quello italiano, caratterizzato da territori fragili, elevato rischio sismico e vulnerabilità idrogeologica, il contributo degli ingegneri alle istituzioni può essere potenziato per affrontare più efficacemente le sfide della prevenzione e della sicurezza.

Le priorità del Piano consegnato riguardano 10 punti. La prevenzione sismica e idrogeologica per incrementare l’assunzione di personale tecnico specializzato negli enti pubblici non in situazioni emergenziali ma in attività quotidiane. L’ identificazione delle opere strategiche per semplificare le procedure, coinvolgendo un commissario con poteri decisionali più snelli. La riforma del ruolo dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) per avviare una formazione continua e predisporre un albo dedicato. La riqualificazione del patrimonio edilizio per predisporre interventi di adeguamento sismico per immobili pubblici e privati, con incentivi e contributi dedicati.

I contributi agli interventi degli edifici privati per mettere a punto provvedimenti di incentivazione per i proprietari, alla luce degli elevatissimi costi delle ricostruzioni. La trasparenza e il monitoraggio del patrimonio per introdurre il “Fascicolo del Fabbricato elettronico”, un documento digitale aggiornato periodicamente, che consenta di valutare stato di conservazione e rischi di ogni immobile. La cultura della sicurezza nelle scuole per rafforzare il progetto “La sicurezza a partire dai banchi” e istituire un Tavolo di coordinamento nazionale per ampliare le attività di educazione alla prevenzione.

Il rafforzamento dell’attività tecnica nazionale per potenziare la Struttura Tecnica Nazionale (STN), con corsi di formazione e digitalizzazione dei processi, inclusa l’intelligenza artificiale. Le piattaforme digitali e trasparenza amministrativa per costituire una task force e semplificare le piattaforme telematiche promuovendo l’uso di strumenti innovativi come l’Intelligenza Artificiale Generativa. L’adeguamento delle pratiche amministrative per escludere i servizi di progettazione e verifica strutturale dai ribassi d’asta, riconoscendoli come servizi essenziali alla sicurezza e alla qualità delle opere pubbliche e private.

Il presidente dell’Assemblea Mauro Scaccianoce ha sottolineato: «Per garantire un futuro più sicuro occorre una visione strategica dettagliata e comune, con questi 10 punti abbiamo consegnato al ministro Musumeci le priorità condivise dopo un’attenta analisi che offrono un orientamento tecnico sugli investimenti più urgenti e mirati sul territorio». Il documento è a firma dell’Assemblea dei presidenti, in particolare con il contributo degli ingegneri Basilisco Giovanni, Capannelli Stefano, Condelli Domenico, Ferro Giuseppe, Fratino Umberto, Gnudi Andrea, Micelli Francesco,⁠ Monaco Felice, ⁠Petrillo Tiziana e Raucci Carlo. Gli Ordini degli Ingegneri di Italia così mirano a lavorare in sinergia con le istituzioni, la scuola, la comunità scientifica e il settore privato per consolidare la cultura della prevenzione e migliorare la resilienza del nostro Paese.