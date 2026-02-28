Ciclone Harry, Sammartino: “Martedì consegna dei lavori del porto di Riposto”

Buone notizie per la città di Riposto. Martedì saranno consegnati i lavori del primo bacino del porto. L’intervento consentirà di ospitare in sicurezza la flotta pescherecci di stanza al porto di Riposto, oltre che rappresentare un importante porto rifugio per quelle unità che non potranno utilizzare i piccoli porti della costa ionica a causa dei danni causati dal ciclone Harry. Un modo per ridare serenità alla flotta che risiede nel porto di Riposto e non solo e slancio al comparto ittico. Un impegno che le istituzioni hanno mantenuto”. Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Luca Sammartino. “Ringrazio – aggiunge – l’amministrazione comunale e la Capitaneria di porto che, lavorando in sinergia con gli uffici della Regione Siciliana, hanno consentito di procedere con la massima celerità”. (ANSA).