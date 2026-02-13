Carceri, Uspp: “Due detenuti morti ad Augusta per overdose”

Due detenuti sono morti nei giorni scorsi nel carcere di Augusta per una sospetta overdose. A darne notizia e’ Sebastiano Bongiovanni, dirigente provinciale dell’Unione sindacati di Polizia penitenziaria (Uspp) di Siracusa, che denuncia gravi criticita’ negli istituti penitenziari. Sono in corso indagini per accertare le cause dei decessi e, se sara’ confermata l’overdose, per chiarire come la droga sia entrata in carcere. “Il sistema penitenziario e’ allo sbando – afferma – e gli agenti, a causa della carenza di organico e del sovraffollamento, riescono con difficolta’ a coprire i posti di servizio, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza”. Bongiovanni richiama inoltre una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la responsabilita’ dell’Amministrazione penitenziaria per omessi controlli sull’ingresso di stupefacenti e sull’assistenza sanitaria a un detenuto poi deceduto. (AGI)