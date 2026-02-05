Carceri: droga nel cibo, arrestata la convivente di un detenuto ad Agrigento

Avrebbe tentato di introdurre sostanze stupefacenti all’interno del carcere “Di Lorenzo” occultandole in generi alimentari destinati a un detenuto. Una donna, convivente di un recluso, e’ stata arrestata al termine dei controlli effettuati dalla polizia penitenziaria durante i colloqui. A insospettire gli agenti sarebbe stato il confezionamento anomalo della carne consegnata al detenuto. Gli accertamenti immediatamente avviati hanno permesso di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di presunta droga, impedendone l’ingresso nell’istituto penitenziario.

Le verifiche sono state poi estese alla persona della donna, al veicolo in suo uso e alla sua abitazione, dove sarebbe stato trovato ulteriore stupefacente insieme a una pistola giocattolo modificata e a una collezione di monete antiche di dubbia provenienza. Su disposizione dell’autorita’ giudiziaria la donna e’ stata posta agli arresti domiciliari.

L’episodio segue un analogo intervento avvenuto nei giorni scorsi, quando il personale del magazzino detenuti aveva scoperto sostanza stupefacente nascosta all’interno di una scarpa contenuta in un pacco inviato da un familiare. Il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, attraverso i rappresentanti regionali e nazionali, ha espresso apprezzamento per l’operato del personale di Agrigento, sottolineando la necessita’ di rafforzare organici e dotazioni tecnologiche per contrastare un fenomeno ritenuto sempre piu’ complesso.