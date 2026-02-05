Canicattì, rapinano donne: 2 arresti

Un 29enne e un 19enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a Canicattì, nell’Agrigentino, dagli agenti del locale commissariato e dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile. I due sono ritenuti gli autori di una rapina ai danni di due donne di 77 e 58 anni messa a segno lo scorso 27 gennaio.

Le indagini immediatamente avviata hanno consentito agli investigatori dell’Arma e della Polizia di individuare i due giovani, uno dei quali straniero, e di rintracciarli in breve tempo. Per entrambi è scattato l’arresto per rapina e, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di AGRIGENTO a disposizione dell’autorità giudiziaria.