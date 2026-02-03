Caltanissetta, vittoria esterna per l’U15 Invicta 93Cento: Pegaso Ragusa battuta 50-75

Prestazione solida e convincente per l’U15 dell’Invicta 93Cento, che torna da Ragusa con una vittoria di grande valore superando la Pegaso Ragusa per 50-75 al termine di una gara intensa, equilibrata nei primi due quarti ma gestita con grande maturità dai giovani nisseni nella seconda metà di gara.Guidata in panchina da Coach Cordova, affiancato da Mulè e dal preparatore La Malfa (assente per l’occasione), l’Invicta parte subito con il giusto atteggiamento, imponendo ritmo e aggressività sin dalle prime battute. Il match è combattuto, ma gli ospiti riescono a mantenere sempre la testa avanti: il primo quarto si chiude sul 9-12, mentre nel secondo periodo la Pegaso prova a rientrare senza però riuscire a ribaltare l’inerzia, con l’Invicta che va all’intervallo lungo avanti di sole due lunghezze.La svolta arriva nel terzo quarto, vero e proprio manifesto della crescita del gruppo nisseno. L’Invicta alza l’intensità difensiva e trova grande fluidità offensiva, realizzando ben 27 punti e scavando il primo solco importante del match, portandosi sul +9 e indirizzando la gara.Nell’ultimo periodo emerge tutta l’energia e la concentrazione dei ragazzi Invicta, che giocano un quarto praticamente perfetto: difesa attenta, transizione veloce e grande lucidità nelle scelte permettono di concedere solo 6 punti ai padroni di casa. La Pegaso è costretta ad arrendersi, mentre l’Invicta gestisce senza affanni gli ultimi minuti fino al definitivo 50-75.Una vittoria che certifica il buon lavoro dello staff tecnico e la crescita di un gruppo unito, capace di soffrire nei momenti di equilibrio e colpire con decisione quando conta. Segnali importanti per il prosieguo della stagione, con il gruppo che si appresta a chiudere il girone di andata contro Siracusa in trasferta, con una sola sconfitta in stagione e in scia per puntare alla vetta della classifica.