Caltanissetta, V Commissione consiliare Cultura: focus sulla situazione della Biblioteca Scarabelli e sulle criticità del personale

La V commissione consiliare, presieduta da Alessandra Longo, ha approfondito la situazione della Biblioteca comunale Scarabelli, con particolare riferimento alle problematiche legate alla carenza di personale e alle possibili soluzioni organizzative per garantire continuità ed efficienza del servizio.

All’incontro hanno preso parte l’Assessore alla Cultura Giovanna Candura, l’Assessore al Personale Matilde Falcone, il Dirigente della VII Direzione Giuseppe Intilla e la responsabile del servizio Matilde Castronovo, che hanno contribuito al confronto illustrando il quadro attuale e le prospettive di intervento.

Nel corso della seduta è emersa con chiarezza l’importanza strategica della Biblioteca Scarabelli per la città, non solo quale presidio culturale di primaria rilevanza, ma anche come punto di riferimento per la popolazione studentesca, in particolare per i numerosi studenti universitari che quotidianamente frequentano la struttura per attività di studio e ricerca.

Tra le ipotesi discusse, è stata valutata la possibilità di esternalizzare alcuni servizi, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio, al fine di assicurare alla biblioteca la giusta dignità e una piena funzionalità, nel rispetto della qualità dell’offerta culturale e delle esigenze dell’utenza.

La Commissione ha ribadito la volontà condivisa di individuare soluzioni concrete e sostenibili che consentano di superare le attuali criticità, salvaguardando il valore storico, culturale e sociale della Biblioteca Scarabelli e garantendo un servizio adeguato alla comunità.

Ulteriori approfondimenti saranno oggetto dei prossimi passaggi istituzionali, con l’obiettivo di giungere a una definizione operativa delle misure da adottare nel più breve tempo possibile.