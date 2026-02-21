Caltanissetta, Tassone e Chiarenza (PD): “La sicurezza non può essere affrontata con slogan o con una visione esclusivamente emergenziale”

CALTANISSETTA. Il Pd attraverso una nota interviene in merito ai recenti fatti avvenuti nel centro storico e offre proposte per rafforzare sicurezza, vivibilità e coesione sociale nei nostri quartieri. Di seguito il testo della nota che pubblichiamo integralmente.

La grave rapina avvenuta nel cuore della nostra città rappresenta un segnale allarmante che non può essere ignorato. Il centro storico, che dovrebbe essere luogo di incontro, socialità e identità collettiva, è oggi percepito da molti cittadini come uno spazio sempre più fragile, dove nelle ore serali cresce un senso diffuso di insicurezza che non può e non deve diventare la normalità.

È necessario intervenire con determinazione per restituire dignità, decoro e piena vivibilità ai nostri quartieri. Questo significa garantire una cura costante degli spazi pubblici, dalla pulizia delle strade alla manutenzione dei marciapiedi, fino alla valorizzazione del verde urbano e degli arredi cittadini. La qualità degli spazi influisce direttamente sulla qualità della vita e sulla percezione di sicurezza delle persone.

La sicurezza, tuttavia, non può essere affrontata con slogan o con una visione esclusivamente emergenziale. Noi crediamo in un approccio serio e strutturato, che sostenga concretamente le comunità locali attraverso politiche integrate di prevenzione e sicurezza urbana. È fondamentale rafforzare la presenza dello Stato sul territorio non solo sotto il profilo del controllo, ma anche attraverso presidi sociali, educativi e culturali, politiche abitative efficaci, percorsi di inclusione e integrazione, interventi di rigenerazione urbana e strumenti di partecipazione attiva dei cittadini.

La sicurezza non si costruisce militarizzando le città, ma creando le condizioni affinché le persone possano vivere e frequentare serenamente gli spazi pubblici. In questo senso, la figura del poliziotto di quartiere può rappresentare un presidio importante, soprattutto nelle fasce orarie più delicate, come quelle serali, favorendo una presenza costante, riconoscibile e vicina ai cittadini, con una funzione non solo repressiva ma anche preventiva e di prossimità.

Una risposta efficace può nascere solo da una collaborazione reale e continua tra istituzioni locali, autorità competenti in materia di ordine pubblico e comunità. È dall’integrazione tra politiche di sicurezza, coesione sociale e cura del territorio che si può garantire ai cittadini non solo protezione, ma anche legalità, fiducia e qualità della vita.

Come Partito Democratico, continueremo a impegnarci con serietà e concretezza su questi temi e chiederemo un incontro al Prefetto per affrontare la situazione e individuare soluzioni efficaci e tempestive



Davide Chiarenza: responsabile legalità e sicurezza PD Caltanissetta

Greta Tassone: Segretaria cittadina PD Caltanissetta

