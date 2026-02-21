Caltanissetta. Sicurezza urbana, Tesauro: “Sinergia con le Forze dell’Ordine per un centro storico più sicuro”

CALTANISSETTA. Attraverso una nota il sindaco Walter Tesauro interviene in merito alla rapina avvenuta in corso Umberto ai danni di una rivendita di tabacchi. Di seguito il testo della nota.

In merito all’episodio verificatosi nel centro storico, desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale, piena fiducia nel lavoro della Polizia di Stato e di tutte le Forze dell’Ordine impegnate nelle attività di controllo e di accertamento.

Il controllo del territorio rappresenta una priorità costante della nostra azione amministrativa. La sicurezza urbana non è soltanto un tema di ordine pubblico, ma una condizione essenziale per garantire serenità ai cittadini, tutela alle attività commerciali e qualità della vita nei nostri quartieri, in particolare nel centro storico, cuore identitario della città.

«Stiamo portando avanti un percorso concreto di riqualificazione del centro storico, attraverso interventi di valorizzazione, sostegno alle attività economiche e recupero degli spazi pubblici. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma lavoriamo quotidianamente su questo tema con determinazione e senso di responsabilità. L’evento delittuoso accaduto ieri sera è grave e per chi l’ho ha commesso, il deterrente e’ la patria galera a cui sarà assicurato dal lavoro preciso e costante che attuano le forze dell’ordine, dichiara il sindaco Walter Tesauro –.

«Continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a garantire legalità e sicurezza, perché il centro storico deve essere sempre più uno spazio vivo, attrattivo e sicuro per tutti» – conclude il sindaco Tesauro –.