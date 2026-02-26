Caltanissetta. Referendum 2026, l’elenco degli scrutatori nominati

Si è svolto nel corso della mattina di ieri, mercoledì 25 febbraio, presso l’Aula Consiliare di Palazzo del Carmine, il sorteggio degli scrutatori che andranno a comporre i seggi elettorali di Caltanissetta in occasione del Referendum confermativo in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 (leggi il quesito).

La Commissione Elettorale Comunale di Caltanissetta ha nominato 179 cittadini, individuati tramite sorteggio elettronico, per la formazione dell’elenco degli scrutatori da destinare agli uffici di sezione per le suddette consultazioni.

Successivamente, sono stati estratti attraverso le stesse modalità gli “scrutatori supplenti”, inclusi in un’ apposita lista dalla quale attingere in caso di rinuncia all’incarico degli scrutatori effettivi.

Il corpo elettorale del Comune di Caltanissetta è ripartito in 56 sezioni, di cui una ospedaliera, alle quali sono aggregati 3 seggi speciali. I seggi volanti (n.30, n.40, n.48, n49 e n.53) sono associati ai seggi ordinari delle sezioni.

Recandosi all’Ufficio Elettorale dell’Ente, sito in Corso Umberto I – 134, è possibile consultare anche l’elenco degli scrutatori supplenti e i relativi documenti non soggetti a pubblicazione nel rispetto della normativa sulla privacy.

I 179 scrutatori sorteggiati riceveranno una notifica domiciliare della nomina, attraverso la quale potranno apprendere ulteriori informazioni e scegliere di accettare o rifiutare l’incarico.

Si riportano di seguito i nominativi degli scrutatori e la rispettiva sezione di appartenenza.

ELENCO DEGLI SCRUTATORI EFFETTIVI (CLICCA QUI)

Per tutte le altre informazioni sul Referendum confermativo 2026, consulta la pagina dedicata accedendo al seguente link: https://www.comune.caltanissetta.it/it/page/referendum-2026?force_preview=true