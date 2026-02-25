Caltanissetta, referendum 2026: come esercitare il diritto di voto assistito

Domenica 22 marzo, dalle ore 07.00 alle ore 23.00, e di lunedì 23 marzo, dalle 7.00 alle 15.00 si potrà votare per il Referendum popolare confermativo.

Il testo del quesito è il seguente:

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?

Gli elettori affetti da grave infermità fisica che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell’assistenza di un altro elettore, possono esprimere il proprio voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità fisica:

– i non vedenti,

– gli amputati delle mani,

– gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto al voto.

Detti elettori possono richiedere al Comune di apporre sulla propria tessera elettorale il timbro recante “l’annotazione permanente del diritto al voto assistito”, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Tale annotazione evita all’elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.

La persona interessata o altra persona per suo conto deve presentare, presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta, previo appuntamento telefonico da richiedere al seguente recapito telefonico 0934 74310, la seguente documentazione:

1. richiesta tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito;

2. tessera elettorale personale del richiedente;

3. certificato medico rilasciato dalla competente autorità medica di Caltanissetta, che attesti che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

Per gli ELETTORI NON VEDENTI è necessario esibire il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall’ I.N.P.S. nel quale sia indicata la categoria generica “invciv”, o il libretto nominativo di pensione precedentemente rilasciato dall’ I.N.P.S. o dal Ministero dell’Interno nel quale sia indicata la categoria “Ciechi civili” ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19), ed apposita documentazione sanitaria, rilasciata dalla competente autorità medica di Caltanissetta attestante l’impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto di voto.