Caltanissetta, Pd: “Tesauro e giunta, imbarazzante tentativo di prendere le distanze. Si chiuda questa esperienza amministrativa e si torni a parlare dei problemi reali”

Il Partito Democratico di Caltanissetta invia una nota a firma della Segretaria cittadina Greta Tassone e del Consigliere Comunale Carlo Vagginelli che pubblichiamo integralmente di seguito.

Sono imbarazzanti le affermazioni del sindaco Tesauro e degli assessori Adornetto e Del Popolo, che oggi – nel maldestro tentativo di rifarsi una “verginità” politica – prendono tardivamente le distanze dal Deputato Mancuso. Da settimane la città è immobilizzata per vicende giudiziarie riguardanti persone con cui il Sindaco e diversi esponenti della sua amministrazione hanno condiviso passaggi politici cruciali. Dal Sindaco e dai suoi assessori, quindi, ci saremmo aspettati un’assunzione di responsabilità ed il riconoscimento dell’errore fatto attribuendo fiducia a chi, per utilizzare le loro parole, non avrebbe rispecchiato “i criteri di eticità dei valori e della trasparenza”. Oggi non è più sufficiente “prendere le distanze”, né è possibile accontentarsi di dichiarazioni di facciata. Ciò che oggi servirebbe è un atto di discontinuità politica, che può essere prodotto solo con le dimissioni del Sindaco e della sua Giunta. Un atto che sarebbe necessario anche per far sì che a Caltanissetta si possa tornare a discutere dei temi che interessano davvero i cittadini: servizi, lavoro, scuola, beni culturali, decoro e fragilità sociali. Questioni reali cui l’amministrazione non sa e non può rispondere in maniera credibile. Dopo queste vicende, infatti, viene da chiedersi: con quale autorevolezza Caltanissetta può essere rappresenta nei contesti istituzionali più ampi? E soprattutto: quanta fiducia possono ancora riporre i cittadini in una guida politica che tenta di ripararsi, invece di dare risposte? Per questo chiediamo di chiudere definitivamente questa parentesi, voltare pagina e rimettere davvero al centro i cittadini, con trasparenza, serietà e rispetto delle istituzioni. Serve concludere il prima possibile questa esperienza amministrativa, perché la politica torni ad essere credibile e utile alla comunità. Il Partito Democratico è pronto a fare la propria parte, dentro un confronto chiaro e pubblico, per restituire a Caltanissetta una guida credibile, capace di ascolto e di soluzioni concrete.

Greta Tassone – Segretaria Cittadina PD Caltanissetta

Carlo Vagginelli – Consigliere Comunale PD Caltanissetta