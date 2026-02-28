Caltanissetta, PD e Movimento Civico Futura: richiesta di Consiglio comunale monotematico aperto sulla chiusura del Parco Dubini

Il Partito Democratico ed il Movimento civico Futura, tramite i loro Consiglieri Comunali Carlo Vagginelli ed Armando Turturici, hanno presentato una richiesta di Convocazione di un Consiglio comunale aperto e monotematico sulla chiusura del Parco Dubini.

Da giorni tantissimi cittadini e tantissime cittadine stanno manifestando disagio e disappunto per la chiusura di uno dei principali polmoni verdi della città, e da settimane leggiamo interventi sulla stampa fatti dall’amministrazione comunale e dalla direzione Asp, senza che ciò contribuisca a restituire il Parco alla cittadinanza.

Il Dubini è un bene comune, per questo già nel settembre del 2024 avevamo sollecitato l’attenzione della amministrazione presentando una interrogazione sul tem ed oggi abbiamo chiesto la convocazione di una seduta di Consiglio comunale in cui discutere insieme all’Asp ed ai cittadini interessati delle azioni da compiere per consentirne la rapida riapertura.

Greta Tassone – Segretaria cittadina PD Caltanissetta

Pierangelo Cigna – Portavoce movimento civico Futura

Carlo Vagginelli – Consigliere comunale

Armando Turturici – Consigliere comunale

