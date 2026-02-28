Caltanissetta, nuovo consiglio direttivo per “Futura – costruiamo insieme la città”

Il movimento ” Futura – Costruiamo Insieme la Città ” si è riunito nei giorni scorsi in una delle consuete assemblee periodiche, momento fondamentale di confronto e partecipazione attiva tra iscritti e simpatizzanti.Nel corso dell’incontro si è discusso approfonditamente della situazione politica cittadina, analizzando le principali criticità e le prospettive future per la comunità.L’assemblea è stata inoltre occasione per pianificare le prossime iniziative pubbliche e le attività che il movimento intende promuovere nei prossimi mesi, con l’obiettivo di favorire partecipazione, trasparenza e proposte concrete per lo sviluppo della città.Durante la stessa riunione si è proceduto al rinnovo delle cariche all’interno del movimento.Del nuovo direttivo faranno parte Pierangelo Cigna (portavoce), Alessia Gattuso e Barbara Tornatore (vice portavoce),Cristiano Curatolo (segretario), Stefano Modica (tesoriere), Armando Turturici e Graziella Riggi. Il nuovo direttivo avrà il compito di guidare il movimento nella prossima fase, rafforzando il dialogo con i cittadini e consolidando il percorso politico e civico intrapreso.” Futura – Costruiamo Insieme la Città ” conferma il proprio impegno a lavorare con responsabilità, spirito costruttivo e apertura al confronto, nell’interesse esclusivo della comunità.