Caltanissetta, Lisa Faraci(M5S): “La legalità e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica e dei fondi regionali non sono opzioni, ma requisiti imprescindibili”

Lisa Faraci, referente del Gruppo Territoriale M5S di Caltanissetta, con una nota interviene circa le “notizie di stampa diffuse nelle ultime ore, riguardanti l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del deputato regionale Michele Mancuso”. Di seguito il testo integrale della nota.

In merito alle notizie di stampa diffuse nelle ultime ore, riguardanti l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del deputato regionale Michele Mancuso, il Gruppo Territoriale M5S di Caltanissetta intende esprimere la propria posizione ufficiale a tutela della propria immagine e dei propri valori. ​Pur ribadendo la piena fiducia nel lavoro della Magistratura e il rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, la nostra realtà avverte il dovere morale e politico di prendere nettamente le distanze dalle condotte contestate e dai metodi che emergono dall’inchiesta della Procura di Caltanissetta.​”La legalità e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica e dei fondi regionali non sono opzioni, ma requisiti imprescindibili per chiunque rappresenti le istituzioni o operi sul territorio. Ci dissociamo in maniera categorica da qualsiasi sistema di gestione del potere che possa anche solo lontanamente prefigurare scambi illeciti o favoritismi.”​Il Gruppo Territoriale sottolinea come la propria attività sia da sempre improntata al rigoroso rispetto delle regole e all’interesse esclusivo della collettività. Episodi come quelli riportati dalle cronache, se confermati, rappresentano un danno incalcolabile per la credibilità delle istituzioni siciliane e per l’impegno di chi lavora onestamente ogni giorno.​Confidiamo che la giustizia faccia il suo corso in tempi rapidi per accertare le singole responsabilità, ribadendo che la nostra azione proseguirà senza alcuna esitazione lungo la strada della correttezza e dell’etica pubblica.

Lisa Faraci

Referente Gruppo Territoriale M5S Caltanissetta