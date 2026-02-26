Caltanissetta, lezione di educazione civica a teatro: stimolare la riflessione con i cortometraggi d’autore

L’assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Lo Muto e l’Assessore alla Cultura Giovanna Candura, nell’ambito delle attività di promozione culturale e di supporto ai percorsi educativi delle scuole del territorio, ha invitato gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori alla visione di una selezione di cortometraggi d’autore di particolare valore formativo e sociale.

Il progetto, denominato “Cinema per la scuola” ha coinvolto Beppe Manno, ideatore, direttore artistico e promotore della ‘Rassegna di cinema itinerante’ con la quale porta per la Sicilia Corti e Docufilm di alta qualità.

I cortometraggi proposti affrontano, con linguaggi cinematografici di grande efficacia, tematiche di forte rilevanza educativa quali l’inclusione sociale, l’integrazione culturale, il riscatto personale, la violenza di genere, la dignità della persona e il diritto a inseguire i propri sogni.

L’invito, rivolto ai giovani adolescenti dagli assessori e dal direttore artistico, è stato quello di vivere quel tempo trascorso al Teatro Margherita come una vera e propria lezione di educazione civica realizzata con un linguaggio multimediale pronto a stimolare alla riflessione.

I temi diversificavano dalla questione dei migranti e la speranza di un riscatto identitario all’importanza di cambiare il corso del proprio destino dopo un errore proprio o altrui, dall’importanza di far emergere la propria umanità ed emozioni e alla necessità di liberarsi dalla paura di non essere accettati, di non cercare l’omologazione ma, al contrario di far emergere la propria unicità.

Un incoraggiamento a immaginare un mondo e impegnarsi per cambiarlo. Lanciarsi, fare rete, osare essere unici e diversi dalla massa perché, come si ribadiva in uno dei cortometraggi proiettati, “ciò che oggi è tradizione in passato era innovazione”.

“Sono onorato di poter accogliere gli studenti nel nostro teatro e stimolarli verso un’attività che non deve essere intesa come momento ludico e ricreativo ma come una lezione di educazione civica – ha esordito l’assessore Vincenzo Lo Muto -. Auspichiamo che, attraverso questi emozionanti cortometraggi, i giovani comprendano la necessità di sfruttare le grandi potenzialità che ci offre la società e il mondo della tecnologia senza, però, snaturare la propria personalità o annullare l’unicità tipica di ogni individuo”.

Il coraggio di divergere e di essere diventa una priorità sulla quale i giovani devono investire perché dietro la storia di ogni persona c’è un vissuto e un racconto umano che non può essere ignorato.

“Ringrazio i dirigenti scolastici che hanno accolto il nostro invito e portato gli studenti a questa matinée durante la quale saranno affrontate tematiche interessanti – ha proseguito l’assessore Giovanna Candura -. È nostra convinzione che la formazione dei giovani non debba avvenire soltanto dentro le aule scolastiche ma anche al loro esterno con incontri durante i quali i giovani arricchirsi, aprire la mente e essere indotti a pensare in modo autonomo”.

“Il cinema non deve essere percepito come un momento di svago ma la chiave per aprire il mondo. I cortometraggi in questa matinée, in particolare, sono stati selezionati per comunicare un determinato messaggio allo spettatore. Questa rassegna itinerante – ha concluso il direttore artistico Beppe Manno – sta girando la Sicilia per portare al maggior numero di persone delle produzioni che vanno intese come piccole poesie realizzate con impegno e passione. Ed è anche questo l’invito che io rivolgo ai giovani: appassionatevi a qualcosa, iniziate a sperimentare, a scoprire il vostro talento personale, innamoratevi di qualcosa e iniziate già da ora a delineare il vostro futuro senza indugiare, perché il tempo è prezioso”.