Caltanissetta, lettera aperta del consigliere Turturici ai soci dell’ex Cinema Bellini

Armando Turturici, Consigliere Comunale di Caltanissetta, scrive una lettera aperta ai soci dell’ex cinema Bellini che pubblichiamo integralmente.

Gentili Soci dell’ex Cinema Bellini,

vi scrivo con l’intento di condividere una riflessione che riguarda non solo il futuro dell’ex Cinema Bellini, ma anche quello del centro storico e dell’intera comunità di Caltanissetta. Da quasi vent’anni questa struttura, che per generazioni ha rappresentato un luogo di incontro, cultura e socialità, giace in uno stato di abbandono. Oggi il Bellini potrebbe tornare a essere ciò che è sempre stato: un punto di riferimento culturale e un motore di rigenerazione urbana. Per questo motivo, vi rivolgo un appello affinché possiate valutare l’avvio di un dialogo con il Comune di Caltanissetta per la vendita, l’affidamento o altra forma di cessione della proprietà all’ente pubblico. Nel caso in cui manifestiate una vostra disponibilità in tal senso, mi renderei volentieri portavoce presso l’Amministrazione comunale, al fine di favorire l’avvio di un confronto costruttivo e concreto tra le parti. Un’operazione di questo tipo permetterebbe di restituire alla città uno spazio vivo, aperto, destinato alla cultura, ai giovani, alle associazioni e a tutti i cittadini. Sarebbe un gesto di grande responsabilità civica e un investimento sul futuro del nostro territorio.Sono certo che, con la vostra sensibilità e il vostro senso di appartenenza alla comunità nissena, possiate contribuire in modo decisivo a questo importante percorso di rinascita.

Cordiali saluti

Armando Turturici Consigliere Comunale di Caltanissetta