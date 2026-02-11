Caltanissetta, l’assessore Mirisola: “Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti”

CALTANISSETTA. L’assessore Marcello Mirisola interviene attraverso una nota in merito al tema dell’abbandono dei rifiuti in città. Di seguito il testo della nota che pubblichiamo integralmente.

Una piaga affligge incondizionatamente la nostra città, un problematica che si fatica a combattere e per la quale serve agire con decisione: l’abbandono incontrollato di rifiuti per le vie cittadine.

L’assessore Mirisola

Abbiamo rafforzato in modo deciso i controlli sul territorio per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e i primi risultati sono già evidenti. Le attività di vigilanza e di indagine hanno portato all’accertamento di comportamenti abituali e organizzati di abbandono di rifiuti in via Arco Salamone, via Gentile, via Alighieri, via Vespri Siciliani e via Savarese.

I responsabili sono stati individuati e sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, arrivando anche ad irrogare pesanti sanzioni penali. Non si tratta di episodi isolati, ma di pratiche scorrette che per troppo tempo hanno danneggiato l’ambiente e il decoro urbano: su questo non ci saranno più tolleranze.

Un supporto determinante alle attività di contrasto è garantito dai sistemi di videosorveglianza, oggi capillarmente diffusi sul territorio comunale, che consentono un monitoraggio costante delle aree più sensibili e rappresentano uno strumento efficace sia in funzione preventiva sia ai fini dell’individuazione dei responsabili, affiancati da un costante servizio di controllo svolto da pattuglie in borghese. I controlli proseguiranno senza soluzione di continuità. Sono già in corso e saranno ulteriormente intensificate attività di monitoraggio mirato per individuare ogni ulteriore comportamento illecito. Chi pensa di poter continuare a inquinare impunemente si sbaglia: il Comune è presente, vigila e interviene.

La tutela dell’ambiente non è uno slogan, ma un impegno concreto. A chi rispetta le regole va il nostro supporto; a chi le viola, sanzioni certe e interventi immediati. Questa è la linea che abbiamo scelto e che porteremo avanti con determinazione.