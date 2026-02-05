Caltanissetta, la V Commissione consiliare incontra il presidente del Consorzio Universitario Gianluca Tumminelli

La V Commissione consiliare, presieduta da Alessandra Longo, ha incontrato questa mattina il presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta Gianluca Tumminelli

Nel corso della seduta, il Presidente Tumminelli ha illustrato in maniera chiara, puntuale ed esaustiva le linee guida del proprio programma, fornendo alla Commissione una dettagliata relazione ricognitiva strategico – programmatica utile a delineare lo stato attuale del Consorzio e le prospettive future di sviluppo.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e di approfondimento, confermando la volontà di instaurare una collaborazione istituzionale efficace tra il Consorzio Universitario e l’Amministrazione comunale con particolare attenzione alle ricadute sul territorio, sul sistema formativo e sulle opportunità per i giovani. Tra gli argomenti trattati è stato dato spazio anche alla creazione della mensa universitaria, alla ricerca di nuovi locali e all’istituzione di nuovi corsi universitari.

La Presidente Longo ha espresso apprezzamento per la disponibilità e la chiarezza dimostrate dal Presidente Tumminelli, sottolineando l’importanza di un dialogo costante e trasparente su temi strategici per lo sviluppo culturale e socio-economico della comunità.