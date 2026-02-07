Caltanissetta, intitolazione della Curva Nord dello stadio “Marco Tomaselli” a Salvatore Grasta: il consigliere Cancelleri presenta mozione

Il consigliere comunale di Caltanissetta Vincenzo Cancelleri (Fare Centro con Totò Licata), ha presentato una mozione con oggetto “Intitolazione della Curva Nord dello Stadio Comunale ‘Marco Tomaselli’ alla memoria dello storico tifoso Salvatore Grasta, detto ‘Totò Teschio'”.

Il consigliere premette che lo Stadio Comunale “Marco Tomaselli” è di proprietà del Comune di Caltanissetta ed è un luogo di rilevante valore sportivo, sociale e identitario per la comunità cittadina; che all’interno dello stadio, la Curva Nord rappresenta storicamente il settore maggiormente identificato con il tifo organizzato Nisseno e con la partecipazione popolare agli eventi sportivi.

Inoltre, considerato che il Sig. Salvatore Grasta, noto a tutti come “Totò Teschio”, nato a Caltanissetta, il 25/11/1974 e deceduto in data 27/01/2004, è stato per molti anni una figura simbolica e riconosciuta del tifo locale; che “Totò Teschio” ha incarnato valori di passione sportiva, appartenenza, correttezza e attaccamento alla città, diventando un punto di riferimento umano e identitario per intere generazioni di tifosi; che la sua presenza costante allo stadio e il suo contributo alla vita sportiva cittadina hanno lasciato un segno profondo nella memoria collettiva della comunità di Caltanissetta.

Ritenuto, scrive il consigliere Cancelleri, opportuno e doveroso valorizzare figure che, pur non ricoprendo ruoli ufficiali, hanno contribuito in modo significativo alla storia sportiva e sociale del territorio; che l’intitolazione di una parte dell’impianto sportivo comunale costituisca un gesto di riconoscimento pubblico, memoria e identità condivisa, senza comportare modifiche alla toponomastica urbana. E, scrive ancora, preso atto dell’assenso espresso dai familiari del defunto – in allegato alla mozione la copia della dichiarazione di assenso -; della natura simbolica e commemorativa dell’intitolazione proposta; impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a procedere all’intitolazione della Curva Nord dello Stadio Comunale “Marco Tomaselli” alla memoria del tifoso Salvatore Grasta, detto “Totò Teschio”, denominandola ufficialmente: “Curva Nord – Totò Teschio”; ad adottare tutti gli atti amministrativi conseguenti, inclusa l’eventuale richiesta di deroga prefettizia qualora necessaria; a prevedere, compatibilmente con le risorse dell’Ente, l’apposizione di una targa commemorativa e l’organizzazione di una cerimonia pubblica di intitolazione, coinvolgendo la famiglia, la società sportiva Nissa (di cui era tifoso) e la tifoseria della stessa società.

Il consigliere comunale Vincenzo Cancelleri