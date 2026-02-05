Caltanissetta. In memoria delle vittime delle foibe, il 10 febbraio incontro pubblico promosso dal Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia

CALTANISSETTA – Il 10 febbraio non è solo una data sul calendario civile, ma un monito che impone una riflessione profonda sull’identità e sulla verità storica. In quest’ottica, il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Caltanissetta ha promosso un incontro pubblico che si terrà martedì 10 febbraio 2026, alle ore 18:00, presso la sede di Via Maddalena Calafato 7/9. L’evento, dal titolo “Dall’analisi storica al segno tangibile”, mira a ricucire i fili della memoria attraverso un percorso che unisce la ricerca storiografica alla testimonianza umana, fino alla proposta architettonica.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Coordinatore Cittadino di FdI, Vincenzo Lo Muto, seguiti dagli interventi del Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, del Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e dell’On. Salvatore Scuvera, Deputato all’ARS. La loro presenza sottolinea la volontà corale della città di tributare il giusto omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Il cuore dell’approfondimento sarà un racconto corale e multidisciplinare. La Prof.ssa Mirella Siracusa, docente di Italiano e Storia, traccerà le coordinate di una lettura civile delle atrocità del XX secolo, sottraendo il dramma delle foibe all’oblio per restituirlo alla coscienza collettiva. Questo inquadramento storico troverà la sua eco più profonda nel racconto di Anna Maria Bruno, figlia di Luigi Bruno, vittima delle foibe. Attraverso le sue parole, il dolore privato si farà memoria pubblica, trasformando il ricordo di un padre in un simbolo per l’intera comunità.

Tuttavia, l’incontro non si limiterà alla retrospettiva. L’obiettivo è lasciare una traccia duratura, un “segno tangibile” che possa parlare anche alle generazioni future. Per questo motivo, l’Architetto Andrea Aldo Giannone presenterà l’idea di progetto architettonico commemorativo dedicato alla figura di Luigi Bruno. Un’opera che, attraverso il linguaggio del design e dello spazio, si pone come testimonianza silenziosa ma perenne, capace di trasformare il ricordo in un elemento vivo del tessuto urbano.

L’evento, moderato dal Coordinatore Cittadino Vincenzo Lo Muto, rappresenta un invito alla cittadinanza per riappropriarsi di una pagina di storia patria troppo a lungo dimenticata, ribadendo che la cultura e l’architettura possono essere strumenti potenti per difendere la verità e la dignità umana.