Caltanissetta, II Commissione consiliare: aggiornamento della Carta del Rischio degli immobili del Centro Storico

In un incontro della II Commissione Consiliare è stato proposto l’aggiornamento della Carta del Rischio degli immobili del Centro Storico. La II Commissione consiliare presenta l’atto di indirizzo che sarà discusso e votato in consiglio comunale.

Ha dichiarato il presidente della II Commissione, arch. Fabrizio Di Dio: “Ho fortemente voluto e proposto l’aggiornamento della Carta che era stata redatta e promossa, durante l’amministrazione Campisi, dall’assessore arch. Andrea Milazzo. La Carta del Rischio del Centro Storico rappresenta uno strumento fondamentale di conoscenza e monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio edilizio storico, propedeutico per programmare interventi di riqualificazione che attraverso i piani attuativi possono incidere sulla rigenerazione urbana. Tale documento ritengo sia fondamentale per una seria programmazione urbanistica del centro storico che deve intervenire sulle case abbandonate che, come nel caso di via Gioberti, costituiscono un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini” .

L’atto di indirizzo è stato condiviso dall’assessore Calogero Adornetto che era presente all’incontro durante il quale sono stati confermati anche l’intervento di ripristino della pavimentazione in basolato tra corso Vittorio Emanuele e corso Umberto e l’intervento di rifacimento parziale della pavimentazione stradale che a breve interesserà i quartieri Saccara e Provvidenza.