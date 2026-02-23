Caltanissetta, Enna e Agrigento: Francesco Mudaro riconfermato Segretario Generale Feneal UIL Sicilia Centrale

Francesco Mudaro è stato riconfermato Segretario Generale Feneal UIL Sicilia Centrale (opera nei territori di Agrigento, Caltanissetta, Enna) durante i lavori del XIX Congresso Territoriale che si è svolto sabato scorso presso l’Agriturismo Gigliotto di San Michele di Ganzaria. Francesco Mudaro sarà affiancato in segreteria da Andrea Festa e Nunzio Mangione. Eletto Tesoriere Vincenzo Curatola. Al XIX Congresso Territoriale sono intervenuti il Segretario Organizzativo Nazionale Feneal UIL Pierpaolo Frisenna, il Segretario Generale Feneal UIL Sicilia, Pasquale De Vardo, il Segretario Organizzativo UIL Sicilia e Area Vasta, Salvatore Guttilla. Tra i tantissimi argomenti affrontati nella sua relazione, Francesco Mudaro si è soffermato sul tema della sicurezza nei posti di lavoro. “Le ragioni economiche -ha detto Mudaro nel suo intervento- non possono prevalere sulla vita: salute e sicurezza non sono costi aggiuntivi, ma un grande investimento che serve a tutelare il lavoratore e alzare il livello di qualità delle stesse aziende”. Riflettori accesi, soprattutto, anche sui fatti che hanno colpito la comunità di Niscemi. “La natura -continua Mudaro- è tanto bella, quanto ribelle. Niscemi e la sua comunità non devono rimanere isolate. Ognuno di noi deve fare la propria parte affinchè quel raggio di sole torni a splendere e a dare speranza all’intera città”. Nel suo intervento Mudaro ha anche toccato il tema delle grandi infrastrutture che interessano in modo particolare le province di Enna e Caltanissetta. Nella provincia ennese i lavori, pur con mille difficoltà, sono già partiti ma si avvertono le prime crepe con qualche azienda che non riesce a tenere il passo, mentre nel territorio di Caltanissetta i lavori della Circonvallazione di Gela e quelli del tratto ferroviario Caltanissetta Xirbi-Lercara Friddi, attendono ancora l’accensione del semaforo verde. “Opere strategiche -conclude Mudaro- per il territorio: lavoratori e imprese. Le grandi infrastrutture, inoltre, sono fondamentali per la connettività, lo sviluppo economico e la coesione territoriale”.