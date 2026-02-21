Salute

Caltanissetta, “Direzione Futuro”: il 22 febbraio Assemblea Regionale della Democrazia Cristiana

Redazione 3

Caltanissetta, “Direzione Futuro”: il 22 febbraio Assemblea Regionale della Democrazia Cristiana

Sab, 21/02/2026 - 10:13

Condividi su:

Domani, 22 febbraio, si terrà, a Caltanissetta, presso l’Hotel Ventura,
l’Assemblea Regionale della Democrazia Cristiana dal titolo “Direzione
Futuro”, appuntamento centrale per il partito in Sicilia.

I lavori avranno inizio alle ore 10.00 e vedranno la partecipazione dei
deputati regionali, del capogruppo all’ARS On. Carmelo Pace, dell’On.
Ignazio Abbate, dell’On. Nuccia Albano, dell’On. Carlo Auteri, dell’On.
Serafina Marchetta, dell’On. Andrea Messina; del Presidente regionale
del partito Laura Abbadessa; dei tre commissari regionali Salvatore
Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi; dei segretari provinciali, dei
dirigenti del partito e delle delegazioni provenienti da tutta la
Sicilia.

L’Assemblea rappresenta un momento di grande rilevanza politica e
organizzativa per la Democrazia Cristiana, finalizzato a fare il punto
sull’attività svolta, a definire le strategie future e ad affrontare le
principali sfide che attendono il partito nel contesto regionale.

Nel corso della giornata saranno affrontati i temi del rafforzamento del
radicamento territoriale, del consolidamento della presenza
istituzionale e del rilancio dell’azione politica in coerenza con i
valori e la tradizione della Democrazia Cristiana, in una fase cruciale
per il futuro della Sicilia.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta