Caltanissetta, “Direzione Futuro”: il 22 febbraio Assemblea Regionale della Democrazia Cristiana

Domani, 22 febbraio, si terrà, a Caltanissetta, presso l’Hotel Ventura,
l’Assemblea Regionale della Democrazia Cristiana dal titolo “Direzione
Futuro”, appuntamento centrale per il partito in Sicilia.
I lavori avranno inizio alle ore 10.00 e vedranno la partecipazione dei
deputati regionali, del capogruppo all’ARS On. Carmelo Pace, dell’On.
Ignazio Abbate, dell’On. Nuccia Albano, dell’On. Carlo Auteri, dell’On.
Serafina Marchetta, dell’On. Andrea Messina; del Presidente regionale
del partito Laura Abbadessa; dei tre commissari regionali Salvatore
Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi; dei segretari provinciali, dei
dirigenti del partito e delle delegazioni provenienti da tutta la
Sicilia.
L’Assemblea rappresenta un momento di grande rilevanza politica e
organizzativa per la Democrazia Cristiana, finalizzato a fare il punto
sull’attività svolta, a definire le strategie future e ad affrontare le
principali sfide che attendono il partito nel contesto regionale.
Nel corso della giornata saranno affrontati i temi del rafforzamento del
radicamento territoriale, del consolidamento della presenza
istituzionale e del rilancio dell’azione politica in coerenza con i
valori e la tradizione della Democrazia Cristiana, in una fase cruciale
per il futuro della Sicilia.