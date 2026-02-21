Caltanissetta, “Direzione Futuro”: il 22 febbraio Assemblea Regionale della Democrazia Cristiana

Domani, 22 febbraio, si terrà, a Caltanissetta, presso l’Hotel Ventura,

l’Assemblea Regionale della Democrazia Cristiana dal titolo “Direzione

Futuro”, appuntamento centrale per il partito in Sicilia.

I lavori avranno inizio alle ore 10.00 e vedranno la partecipazione dei

deputati regionali, del capogruppo all’ARS On. Carmelo Pace, dell’On.

Ignazio Abbate, dell’On. Nuccia Albano, dell’On. Carlo Auteri, dell’On.

Serafina Marchetta, dell’On. Andrea Messina; del Presidente regionale

del partito Laura Abbadessa; dei tre commissari regionali Salvatore

Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi; dei segretari provinciali, dei

dirigenti del partito e delle delegazioni provenienti da tutta la

Sicilia.

L’Assemblea rappresenta un momento di grande rilevanza politica e

organizzativa per la Democrazia Cristiana, finalizzato a fare il punto

sull’attività svolta, a definire le strategie future e ad affrontare le

principali sfide che attendono il partito nel contesto regionale.

Nel corso della giornata saranno affrontati i temi del rafforzamento del

radicamento territoriale, del consolidamento della presenza

istituzionale e del rilancio dell’azione politica in coerenza con i

valori e la tradizione della Democrazia Cristiana, in una fase cruciale

per il futuro della Sicilia.