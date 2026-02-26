Caltanissetta, Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia: “Vota sì!”, il 28 febbraio incontro pubblico al Centro Polivalente Michele Abbate

Caltanissetta – Il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia Caltanissetta organizza per sabato 28 febbraio 2026 alle ore 11:00, presso il Centro Polivalente Michele Abbate (Via Niscemi 234, Caltanissetta), l’incontro pubblico dal titolo “VOTA SÌ!”, un momento di approfondimento e confronto sui temi al centro dell’attuale dibattito politico nazionale e regionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare i cittadini, favorire una partecipazione consapevole e ribadire le ragioni politiche e istituzionali che sostengono la posizione del “Sì”. Sarà un’occasione di dialogo aperto con rappresentanti istituzionali, esperti del mondo accademico e giuridico, amministratori e dirigenti di partito.

Ad aprire i lavori sarà l’On. Luca Sbardella, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia – Sicilia.

Interverranno:

l’Avv. Giacomo Ventura, componente dell’Organismo di Controllo dell’Unione Camere Penali Italiane;

il Prof. Salvatore Curreri , professore di Diritto Costituzionale presso l’Università Kore di Enna;

professore di Diritto Costituzionale presso l’Università Kore di Enna; l’On. Carolina Varchi, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati;

l’On. Salvatore Scuvera, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana;

l’On. Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d’Italia.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Ivana Baiunco.

Sono inoltre previsti i saluti istituzionali e di partito dell’Avv. Gianluca Nigrelli, del Dott. Gianluca Bruzzaniti, dell’Ing. Vincenzo Lo Muto, dell’Avv. Walter Tesauro, dell’On. Francesco Paolo Scarpinato e dell’On. Eliana Longi.

«Con questo incontro – dichiara il Coordinatore di Fratelli d’Italia Caltanissetta – vogliamo offrire alla città un momento serio di approfondimento politico e giuridico, mettendo al centro contenuti, responsabilità e partecipazione. Crediamo che il confronto diretto con autorevoli rappresentanti delle istituzioni sia il modo migliore per rafforzare la consapevolezza democratica e coinvolgere la comunità nissena su scelte decisive per il futuro del nostro territorio e della nostra Nazione».

Il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia invita iscritti, simpatizzanti, cittadini e organi di informazione a partecipare.