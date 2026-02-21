Salute

Caltanissetta, Amato(PSI): “Dimissioni del sindaco per responsabilità politica e fiducia compromessa”

Redazione 3

Caltanissetta, Amato(PSI): “Dimissioni del sindaco per responsabilità politica e fiducia compromessa”

Sab, 21/02/2026 - 12:35

Condividi su:

CALTANISSETTA. “La decisione di conferire un incarico a un soggetto con precedenti penali ha determinato una situazione che impone una seria riflessione sul piano politico-istituzionale.” Così in una nota Calogero Jonathan AmatoDirigente Regionale PSI Sicilia. “Pur prescindendo da eventuali valutazioni di legittimità formale dell’atto, appare evidente come tale scelta abbia inciso sull’immagine dell’Ente e sulla percezione di trasparenza e rigore che deve caratterizzare l’azione amministrativa.”

Continua: “Il ruolo di Sindaco, quale massima autorità rappresentativa della comunità locale, richiede non solo il rispetto delle norme, ma anche l’adozione di criteri di particolare prudenza, opportunità e tutela della credibilità istituzionale. L’amministrazione pubblica si fonda sul rapporto fiduciario con i cittadini. Quando tale rapporto risulta compromesso, è doveroso assumere decisioni che consentano di ristabilire pienamente serenità e autorevolezza nell’azione di governo.”

“Per queste ragioni, nel rispetto della Sua persona ma con senso di responsabilità verso l’Istituzione e la comunità amministrata – conclude -, con un po’ di umiltà valuti la possibilità di rassegnare le dimissioni dalla carica di Sindaco, quale gesto volto a tutelare il prestigio dell’Ente e a garantire il corretto svolgimento della vita amministrativa. Confidando in una scelta ispirata all’interesse pubblico.”

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta