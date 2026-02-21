Caltanissetta, Amato(PSI): “Dimissioni del sindaco per responsabilità politica e fiducia compromessa”

CALTANISSETTA. “La decisione di conferire un incarico a un soggetto con precedenti penali ha determinato una situazione che impone una seria riflessione sul piano politico-istituzionale.” Così in una nota Calogero Jonathan AmatoDirigente Regionale PSI Sicilia. “Pur prescindendo da eventuali valutazioni di legittimità formale dell’atto, appare evidente come tale scelta abbia inciso sull’immagine dell’Ente e sulla percezione di trasparenza e rigore che deve caratterizzare l’azione amministrativa.”

Continua: “Il ruolo di Sindaco, quale massima autorità rappresentativa della comunità locale, richiede non solo il rispetto delle norme, ma anche l’adozione di criteri di particolare prudenza, opportunità e tutela della credibilità istituzionale. L’amministrazione pubblica si fonda sul rapporto fiduciario con i cittadini. Quando tale rapporto risulta compromesso, è doveroso assumere decisioni che consentano di ristabilire pienamente serenità e autorevolezza nell’azione di governo.”

“Per queste ragioni, nel rispetto della Sua persona ma con senso di responsabilità verso l’Istituzione e la comunità amministrata – conclude -, con un po’ di umiltà valuti la possibilità di rassegnare le dimissioni dalla carica di Sindaco, quale gesto volto a tutelare il prestigio dell’Ente e a garantire il corretto svolgimento della vita amministrativa. Confidando in una scelta ispirata all’interesse pubblico.”