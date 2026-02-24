Caltanissetta, A.P.E.I.: in consiglio comunale approvato l’atto di indirizzo a sostegno dell’istituzione delle Unità di Pedagogia Scolastica

Il Consiglio comunale di Caltanissetta, nella seduta del 23 febbraio 2026, ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo a sostegno del Disegno di Legge regionale n. 316 per l’istituzione delle Unità di Pedagogia Scolastica, impegnando l’Amministrazione comunale a promuoverne l’iter presso l’Assemblea Regionale Siciliana e le Commissioni legislative competenti. Il Disegno di Legge si trova attualmente all’esame della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana dove è in attesa, da circa un anno, del necessario parere per poter proseguire il proprio iter ed essere calendarizzato per la votazione in Aula. Un risultato importante, frutto di una convergenza ampia e trasversale che testimonia l’attenzione del Consiglio verso le esigenze educative e sociali del territorio. In qualità di referente dell’Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (A.P.E.I) per le province di Caltanissetta ed Enna, scrive in una nota il dott. Fabio Bontempo, esprimo sincero ringraziamento a tutti i Consiglieri comunali per aver accolto con voto favorevole la manifestazione d’interesse, dimostrando responsabilità e sensibilità su un tema centrale per il futuro delle nuove generazioni. L’Unità di Pedagogia Scolastica rappresentano uno strumento di supporto per le scuole, le famiglie e l’intera comunità educante. Gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti saranno impegnati nella prevenzione del disagio giovanile, nel contrasto alla dispersione scolastica e nella promozione dell’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Attraverso interventi strutturati e continuativi contribuiranno a rafforzare la qualità dell’offerta formativa e a promuovere percorsi orientati alla crescita personale, all’educazione alle relazioni, all’orientamento scolastico e al pieno sviluppo delle potenzialità di ogni studente. Un sentito ringraziamento va inoltre all’Amministrazione comunale, alla Quinta Commissione consiliare e a tutti i Consiglieri che, anche in altre sedi istituzionali, hanno sostenuto e continueranno a sostenere questo percorso, offrendo alle nuove generazioni uno strumento concreto di inclusione, crescita e sviluppo sociale.

Referente per le provincie di Caltanissetta – Enna Dott.Fabio Bontempo