Bit, Savarino: «Le aree naturali protette motore per il turismo in Sicilia tutto l’anno»

«Le nostre aree protette rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il turismo siciliano. Investire nella conservazione significa rendere la Sicilia più attrattiva per un turismo consapevole, che sceglie esperienze autentiche e di qualità in ogni periodo dell’anno». Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e al Territorio della Regione Siciliana Giusi Savarino, che ha presentato alla Borsa internazionale del turismo, a Milano, il sistema delle Aree naturali protette, un modello fondato su tutela della biodiversità, fruizione sostenibile e destagionalizzazione dell’offerta.
Il sistema delle aree naturali in Sicilia comprende 4 Parchi, 76 Riserve, 7 Aree marine protette, 1 Parco nazionale e 245 siti della Rete Natura 2000: un circuito che valorizza montagne, coste, zone umide e ambienti vulcanici, offrendo opportunità che spaziano dall’escursionismo al turismo scientifico, dal birdwatching alle attività marine.
Un passaggio importante è stato dedicato ai balneari colpiti dal ciclone Harry. «La Regione è intervenuta con misure concrete e in tempi rapidi – ha sottolineato l’assessore – con contributi straordinari e iniziative per alleggerire gli oneri a carico degli operatori danneggiati. Siamo qui per un messaggio rassicurante: la stagione balneare non sarà compromessa. Stiamo lavorando in sinergia con Comuni, protezione civile e operatori per garantire il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza e accoglienza lungo le nostre coste. Stiamo facendo di tutto, con uno stanziamento straordinario incrementato dalla giunta, perché la Sicilia sia pronta ad accogliere turisti e famiglie come sempre, con servizi efficienti e l’alta qualità che contraddistingue la nostra offerta».Un impegno del governo Schifani, che punta a rafforzare un turismo sostenibile, resiliente e capace di guardare al futuro con fiducia.
