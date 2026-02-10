Bando AST, Giambona: “Servono tutele per i lavoratori”

PALERMO – “Ho presentato un’interrogazione parlamentare agli assessori regionali delle Infrastrutture e della Mobilità e dell’Economia per fare chiarezza sul bando di selezione per l’assunzione di 73 operatori di esercizio a tempo indeterminato pubblicato dall’Azienda Siciliana Trasporti”. Lo dichiara Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars, a margine del presidio di protesta organizzato dai lavoratori AST.

“Questa selezione – sottolinea Giambona – sta mettendo in fibrillazione l’attuale forza lavoro impiegata con contratti di somministrazione. Secondo quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali, il percorso avviato non garantisce adeguate tutele a lavoratori che da anni assicurano il servizio e che rischiano di perdere la continuità occupazionale”.

“È inoltre necessario verificare la coerenza del bando con il Piano di Risanamento dell’AST – aggiunge – anche perché i posti messi a concorso potrebbero non essere sufficienti a coprire l’attuale fabbisogno di operatori”.“Con l’interrogazione – conclude – chiediamo alla Regione di valutare la sospensione o la revisione del bando e di avviare un percorso che valorizzi il personale già in servizio. La tutela del lavoro e la continuità del trasporto pubblico devono essere una priorità”.