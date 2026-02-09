Azione Caltanissetta: “L’adesione alla rottamazione quinquies atto di responsabilità amministrativa e di buon governo”

La Legge di Bilancio attualmente in vigore consente ai Comuni di aderire alla rottamazione quinquies dei tributi locali: uno strumento straordinario che permette di migliorare la riscossione, rafforzare i bilanci comunali e offrire una risposta concreta alle difficoltà economiche di famiglie e imprese.

Nella provincia di Caltanissetta — uno dei territori più colpiti da crisi economica, spopolamento e fragilità sociale — il perdurare di esitazioni, silenzi o rinvii da parte di alcune amministrazioni comunali non è più giustificabile. Non decidere equivale a scegliere: scegliere di lasciare soli i cittadini più fragili e di rinunciare a risorse utili alla tenuta finanziaria degli enti locali.

Per Azione, l’adesione alla rottamazione quinquies non è una concessione né un favore, ma un atto di responsabilità amministrativa e di buon governo. È una scelta che misura la capacità di un’amministrazione di stare dalla parte delle comunità che rappresenta, soprattutto in una fase in cui il distacco tra istituzioni e cittadini rischia di diventare irreparabile.

I Sindaci della provincia di Caltanissetta hanno oggi il dovere politico e istituzionale di assumere una posizione chiara e trasparente, spiegando ai cittadini se intendono utilizzare uno strumento previsto dalla legge per favorire la regolarizzazione dei tributi e il recupero delle entrate, oppure se preferiscono continuare a rinviare una decisione che incide direttamente sulla vita quotidiana delle comunità locali.

Azione sollecita pubblicamente tutte le amministrazioni comunali della provincia di Caltanissetta ad esprimersi in tempi rapidi sull’adesione alla rottamazione quinquies dei tributi locali, rendendo note le decisioni assunte e le motivazioni che le sostengono.

Su questo tema, Azione continuerà a esercitare un ruolo di attenzione, controllo e proposta, nell’interesse esclusivo dei cittadini, della trasparenza amministrativa e della credibilità delle istituzioni locali.

Azione Caltanissetta

Il Segretario Provinciale

Luigi Zagarrio