Avviso Step Sicilia, forte spinta alla digitalizzazione e centralità del polo catanese. Schifani e Tamajo: «Segnali positivi»

Le imprese siciliane puntano sempre di più sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità. È quanto emerge dall’analisi delle istanze presentate per l’avviso Step Sicilia, finanziato nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. In totale, sono stati presentati 52 progetti per un valore complessivo di circa 484 milioni di euro.

Il dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana ha elaborato un documento di sintesi sull’esito dell’avviso “Strategic technologies for Europe platform” (Step), dal quale emergono indicazioni chiare sulle traiettorie di sviluppo del sistema produttivo regionale e la digitalizzazione rappresenta il principale ambito di investimento e progettualità. Secondo i dati analizzati, infatti, il settore Digitech raccoglie la quota più consistente delle istanze presentate, pari al 52%, seguito dal Cleantech con il 36% e dal Biotech con il 10%. Residuale la quota di dati non disponibili (2%). E la provincia di Catania si conferma hub trainante per le nuove tecnologie. L’analisi territoriale evidenzia una forte concentrazione delle iniziative legate alle nuove tecnologie nell’area etnea, che si distingue dalle altre province siciliane sia per numero di istanze sia per volume di investimenti, confermando il ruolo strategico del territorio nell’ecosistema dell’innovazione regionale.

Dal punto di vista degli investimenti, invece, emerge una prevalenza del settore Cleantech, che concentra il 62% del valore complessivo, seguito dal Digitech con il 34% e dal Biotech con il 4%.

«Sono segnali estremamente positivi – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – che testimoniano la volontà del nostro tessuto produttivo di competere su scala nazionale e internazionale. Continueremo a sostenere politiche mirate per rafforzare l’innovazione, la competitività e la crescita sostenibile della Sicilia».

«L’Avviso Step – dice l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo – si conferma uno strumento molto efficace per intercettare i bisogni reali delle imprese. I risultati dell’analisi rappresentano un’importante base conoscitiva per orientare le future politiche regionali in materia di sviluppo economico, innovazione e attrazione di investimenti. I dati confermano una direzione chiara: gli imprenditori stanno investendo con decisione nella digitalizzazione e nelle tecnologie innovative. Allo stesso tempo registriamo una forte concentrazione di progettualità avanzata nel territorio catanese».

