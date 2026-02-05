Salute

Associazione Mareamico: “Sbancata una duna sulla spiaggia di San Leone”

Redazione 3

Gio, 05/02/2026 - 12:40

“Nelle scorse ore, come se non bastassero i danni fatti dal ciclone Harry, qualcuno sulla spiaggia di San Leone, ad Agrigento, ha sbancato una duna, alle spalle del chiosco ‘Santulì’. E non è la prima volta che succede”. Lo denuncia l’associazione ambientalista Mareamico. “Solitamente fanno queste operazioni – spiega Mareamico – per creare le condizioni per l’apertura di un nuovo chiosco o l’arretramento di una vecchia concessione. Ovviamente abbiamo chiesto notizie al Demanio che ci ha confermato che nessuna richiesta di lavori è stata fatta per quei luoghi, pertanto siamo in presenza di lavori abusivi che hanno provocato un vero e proprio disastro ambientale”. (ANSA). 

banner italpress istituzionale banner italpress tv

