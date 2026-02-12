ARS. Ddl Enti Locali, Giambona: “Franchi tiratori? Fallimento totale della maggioranza”

PALERMO – “Quanto accaduto ieri in Aula non rappresenta affatto una sorpresa. Altro che franchi tiratori: si è semplicemente certificata, ancora una volta, l’inesistenza di una maggioranza all’Assemblea regionale siciliana”. Lo dichiara Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars, commentando l’ennesima spaccatura del centrodestra emersa con il voto segreto che ha affossato l’articolo 10 del disegno di legge sugli Enti locali.

“Dall’inizio di questa legislatura – prosegue Giambona – andiamo avanti tra veti incrociati, fuochi amici e spaccature continue tra i partiti della maggioranza. Una maggioranza che, nei fatti, non ha mai governato l’Aula e che non è mai stata in grado di portare a casa una proposta davvero rilevante per la Sicilia”.

“Il bilancio politico è disastroso – aggiunge -: nessuna riforma strutturale, nessuna visione. La cosiddetta riforma degli Enti locali è una norma debole, senza coraggio, certamente non all’altezza delle emergenze dei Comuni siciliani. Sui consorzi di bonifica, sulla riforma della dirigenza regionale, sulla forestazione e su tutti i grandi temi annunciati a inizio legislatura siamo davanti al nulla. Promesse che si stanno sgretolando come un castello di sabbia”.“La verità – conclude Giambona – è che questa maggioranza ha fallito politicamente e amministrativamente. È deficitaria nel lavoro svolto e ha già incassato una sfiducia nei fatti, certificata quotidianamente dai voti in Aula. Per il bene della Sicilia, l’unica scelta responsabile è prenderne atto, dimettersi e restituire alla Regione la possibilità di rimettersi in piedi e andare avanti”.